В Киеве заминировали все мосты, больницы и ТРЦ

12.08.2019 21:30

Сегодня в Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов через Днепр, больниц и торгово-развлекательных центров.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Национальную полицию.

Правоохранители направили на основные объекты взрывотехников, следователей и кинологов с собаками. Некоторые ресурсы отмечают, что «заминированы» также столичные аэропорты. В районе 17:00 поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала. Сейчас уже проверено здание Национальной академии государственного управления при президенте Украины, в нем взрывоопасных предметов не было найдено.

Источник: https://donpress.com