В Украину идет атмосферный фронт с ливнями и грозами

12.08.2019 20:06

Активный атмосферный фронт с Центральной Европы принесет в Украину похолодание, значительные дожди, грозы, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.

"В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - указали синоптики.

По данным Гидрометцентра, днем 13 августа и в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности - оранжевый).

14 августа в западных областях снижение дневной температуры до 20-25° (на 5-10°).

Напомним, в некоторых областях Украины ожидаются грозы и град.

Источник: https://from-ua.com