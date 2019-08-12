- Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю16:00
- Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти15:24
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»14:59
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам 13:34
- Снятие экономической блокады с "Л/ДНР": Данилюк назвал условие для боевиков13:17
- "У Путина большие неприятности", - президент РФ столкнулся с крупной проблемой перед переговорами по Украине12:53
- Они там везде: пассажир показал фото тараканов в вагоне "Укрзализныци"11:52
- Что будет с курсом доллара в Украине: эксперты озвучили неожиданный прогноз11:10
- Войска РФ готовятся к полномасштабной войне в Украине: советник Зеленского Апаршин бьет тревогу. ВИДЕО07:30
Зеленский "прижмет гайки" некоторым украинцам: субсидий не получат
Большое количество украинцев получают от государства социальную помощь и чаще всего это бывают пенсионеры, матери-одиночки и т.д. Однако, некоторые в этом не нуждаются, но поменяв пару бумажек решают сэкономить за счет государства.
Несколько жней назад Галина Третьякова, которая выступает от партии «Слуга народа» рассказала, что теперь всех тех, кто получает субсидию будут тщательно проверять.
При предыдущем президенте уже пытались ввести подобный закон, однако, дальше Минфина он так и не ушел. Новая власть хочет возобновить и узаконить данный процесс.
Официально еще не заявляли, как именно подлинность документов на льготу будут проверять, но вероятнее всего возьмут пример с других государств и заведут единый информационный реестр, где будут хранится все данные. Конечно же, для сохранения конфиденциальности, доступ к платформе будет ограниченным.
Все, кто будет обращаться за помощью, будут попадать в этот реестр. Через него уполномоченные лица смогут отслеживать все зарегистрированные денежные операции, смотреть остаток денег на личных счетах. Также там будут содержаться все личные данные и документы.
Согласно законопроекту, проверка будет осуществляться в 3 этапа: до, во время и после оказания помощи. Даже если реципиент потерял субсидию из-за того, что уровень его дохода увеличился, Минфин смогут наблюдать за ним еще на протяжении нескольких лет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, Зеленский
- Субсидии в Украине: кто должен повторно подать документы
- Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие
- Должники за коммунальные услуги не смогут получать субсидии
- В Минсоцполитики рассказали о тонкостях в вопросе субсидий
- Сокращение числа получателей субсидий в Украине: страну ожидает крах, - эксперт
- Как оформить субсидию: 10 спорных вопросов
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Зеленский уволил глав РГА Донетчины15:44
- Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти15:24
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»14:59
- В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»14:40
- Снятие экономической блокады с "Л/ДНР": Данилюк назвал условие для боевиков13:17
- В Донецке обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями12:31
- «Все выглядит печально»: горловчане показали, во что превратился стадион «Шахтер». ВИДЕО11:28
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю16:00
- Зеленский уволил глав РГА Донетчины15:44
- Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти15:24
- В Китае испытали первую многоразовую ракету (ВИДЕО)15:10
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»14:59
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- В Шахтерске подорвали четыре высоковольтных ЛЭП: НВФ обвиняют «диверсантов»14:40
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Навсегда избавиться от тараканов в доме: 4 естественных способа15:30
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Медики выяснили, как сон влияет на характер22:39
- Как уберечь себя летом от перегрева19:15
- 11 августа 2019 года - рождество Николая Чудотворца: как просить помощи
- Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
- У Украины нет войны с Россией из-за аннексированного Крыма, на Донбассе - боевые действия с сепаратистами, которых поддерживает РФ, - Волошин