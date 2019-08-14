У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят

14.08.2019 18:33

Предыдущая власть превратила переговорный процесс в балаган

Об этом в видеоинтервью Politeka заявила руководитель Центра политического диалога, новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, все, что касается переговорного процесса Украины со страной-агрессором, требует меньше разговоров и больше действия. Последние пять лет власть придерживалась противоположной концепции — международные встречи и мероприятия превращались в балаган.

«Мы последние пять лет только говорили, ехали на встречи, чтобы спеть гимн. Например, Ирина Геращенко часто срывала переговорный процесс только потому, что была на это уполномочена или демонстрировала свою позицию. Крики, скандалы и заявления своей позиции на таких мероприятиях быть не должны», — говорит Верещук.

На самом деле, в переговорном процессе Украине действительно сможет помочь любая конструкция, любой формат, к которому будут привлечены США, считает политик. Канцлер Германии, президент Франции и другие особой роли не играют, имеет значение только Америка.

«Президент Франции Макрон не слишком хотел ангажирования США в этот процесс, это пока они играют в политику. А страдают люди в Украине. Нам важно иметь серьезного союзника и оптимальным вариантом является только США», — заключает Верещук.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет договориться с российским лидером Владимиром Путиным, об этом он сказал журналистам. Он также напомнил, что Зеленский приглашен в Белый дом.

«И мы с нетерпением ждем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. И я думаю, что он приедет. Он очень разумный парень. Он хочет увидеть мир в Украине», – сказал президент США.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, вероятнее всего, состоится с 24 по 28 сентября, когда в Нью-Йорке пройдет 74-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Президент Украины должен обсудить с американским коллегой поставки оружия США в Украину и расширение военного аспекта взаимоотношений, а также проблему с российским «Северным потоком-2», которую он намерен будто-бы переложить на Трампа.

Источник: https://politeka.net