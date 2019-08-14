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В центре Луганска прогремел двойной взрыв
14.08.2019 15:52
Cегодня в центре неподконтрольного Украине Луганска прогремел двойной взрыв. При это представители «МВД ЛНР» сообщают, что это были «хлопки» из-за замыкания высоковольтного кабеля на улице Московской, 1 в районе гаражей.
В «ведомстве» уточнили:
«Предположительно, произошло замыкание высоковольтного кабеля по улице Московская, 1 в районе гаражей, в результате чего произошло два сильных хлопка».
Однако, местные жители сомневаются в таком объяснении и отмечают:
«Утром в центре Луганска два хороших „бабаха“. А эти торочат о двух хлопках! Ну-ну)»
«Говорят на против ресторана Династии у военкомата что-то, военные ходят мины ищут. Мимокрокодил»
«Что взорвалось в центре?».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ЛНР
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