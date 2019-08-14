Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала

14.08.2019 09:36

Суд отменил итоги голосования по выборам в Верховную Раду на одном из избирательных участков

Скандал разгорелся в Черниговской области. Там окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию 210-го округа признать недействительными результаты голосования на внеочередных выборах в Раду на одном из участков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда:

«В список избирателей якобы были включены лица, которые умерли в 2018-2019 годах», — говорится в сообщении.

Известно, что решение суда — это удовлетворение иска кандидата в депутаты Бориса Приходько:

«В день голосования на участке №740243, расположенном в гериатрическом пансионате, члены комиссии делали записи о выдаче бюллетеней, но не выдавали их избирателям. Кроме того, в список избирателей якобы были включены лица, которые умерли в 2018-2019 годах », — говорится в материалах дела — выдержка из заявления истца.

После фактов нарушения кандидат ходатайствовал о повторном подсчете голосов на участке, однако ОИК этого не сделала:

«Суммарное количество избирателей, получивших бюллетени для голосования на данном избирательном участке составляет 181, но выявлено 10 фактов незаконного голосования, составляет более 5% количества избирателей, получивших здесь бюллетени», — говорится в выписке из протокола с пометкой «Уточненный» от 6 августа.

Напомним и о том, что первое торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится уже 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных нардепов.

Известно, что предложение озвучили в «Слуге народа», а именно — Дмитрий Разумков.

Напомним, накануне Андрей Парубий сделал срочное заявление. 9 августа, в 14:00 началось первое заседание группы по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва.

Известно, что нардепы собрались по адресу Грушевского, 5:

«Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов в конференц-зале (ул. Грушевского, 5)», — объявляли на сайте ВР накануне, 8 августа.

Известно, что в подготовительной группе работают 25 будущих нардепов:

— 17 человек от «Слуги народа»,

— 3 человека от «Оппоплатформы»,

— 2 человека от «Батькивщины»,

— 2 человека от «ЕС»,

— 1 человек от «Голоса»».

На лицо явное количественное преимущество «Слуги народа».

Источник: https://politeka.net