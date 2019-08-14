- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала09:36
- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной08:00
- На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским07:45
- Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи07:34
- Вода в Крыму: Украина назвала условие возобновление поставок на полуостров07:24
Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала
Суд отменил итоги голосования по выборам в Верховную Раду на одном из избирательных участков
Скандал разгорелся в Черниговской области. Там окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию 210-го округа признать недействительными результаты голосования на внеочередных выборах в Раду на одном из участков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда:
«В список избирателей якобы были включены лица, которые умерли в 2018-2019 годах», — говорится в сообщении.
Известно, что решение суда — это удовлетворение иска кандидата в депутаты Бориса Приходько:
«В день голосования на участке №740243, расположенном в гериатрическом пансионате, члены комиссии делали записи о выдаче бюллетеней, но не выдавали их избирателям. Кроме того, в список избирателей якобы были включены лица, которые умерли в 2018-2019 годах », — говорится в материалах дела — выдержка из заявления истца.
После фактов нарушения кандидат ходатайствовал о повторном подсчете голосов на участке, однако ОИК этого не сделала:
«Суммарное количество избирателей, получивших бюллетени для голосования на данном избирательном участке составляет 181, но выявлено 10 фактов незаконного голосования, составляет более 5% количества избирателей, получивших здесь бюллетени», — говорится в выписке из протокола с пометкой «Уточненный» от 6 августа.
Напомним и о том, что первое торжественное заседание Верховной Рады Украины 9-го созыва состоится уже 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных нардепов.
Известно, что предложение озвучили в «Слуге народа», а именно — Дмитрий Разумков.
Напомним, накануне Андрей Парубий сделал срочное заявление. 9 августа, в 14:00 началось первое заседание группы по подготовке первой сессии Верховной Рады 9-го созыва.
Известно, что нардепы собрались по адресу Грушевского, 5:
«Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий созывает первое заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, в 14 часов в конференц-зале (ул. Грушевского, 5)», — объявляли на сайте ВР накануне, 8 августа.
Известно, что в подготовительной группе работают 25 будущих нардепов:
— 17 человек от «Слуги народа»,
— 3 человека от «Оппоплатформы»,
— 2 человека от «Батькивщины»,
— 2 человека от «ЕС»,
— 1 человек от «Голоса»».
На лицо явное количественное преимущество «Слуги народа».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, скандал, голосование, Верховная Рада
- Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО
- Две политические партии хотят нарушить закон Украины
- Участок №42 в Донецке все-таки остался без бюллетеней
- Бюллетени измеряем метрами
- Местные выборы. В Донецке буянили Бандера и милиционерша
- В Израиле начались выборы
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО10:15
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- Киевское "Динамо" попрощалось с Лигой чемпионов09:45
- Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала09:36
- Кремль испугался: в Москве запретили митинг на 17 августа – детали09:15
- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери