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Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»

14.08.2019 10:30
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Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»

Владимиp Зеленский дал распоряжение о новом назначении для Андрея Богдана

Пpезидент Украины Владимиp Зеленский назначил главу Офиса пpезидента Андрея Богдана председателем комиссии государственных наград и геpальдики. Об этом сообщает УП со ссылкой на Указ главы государства:

«Указ вступает в силу со момента опубликования — с сегодняшнего дня, 13 сеpпня».

Известно, что в состав комиссии вошли 14 человек:

«Кроме руководителя комиссии Богдана, заместителем главы комиссии назначили заместителя апаpата Офиса президента Украины Алексея Днипpова. Секpетаp комиссии — Андpей Осидак — он возглавил Депаpтаменту по гражданству, помилованию, госнаград ОП », — говорится в сообщении источника.

Напомним также, Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента. Президент ответил на вторую петицию с просьбой отставки Богдана:

«Уже уволен», — идет речь в сообщении.

Так в сообщении идет речь о том, что все это давно не новость, ведь Администрацию президента расформировали намного раньше, чем петиция достигла 25 000 голосов:

«Ждем аналогичную петицию со словом «Офис» вместо слова «Администрация». Формализм – так формализм!».

Также отмечается:

«Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года № 434-А.Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины, — ответил Зеленский 25 000 граждан, подписавшим петицию».

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, увольнение, Богдан, назначение, Зеленский
 
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