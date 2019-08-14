- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала09:36
- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной08:00
- На Житомирщине уволился чиновник, поспоривший с Зеленским07:45
- Порошенко допросят на полиграфе: суд разрешил провести процедуру с детектором лжи07:34
- Вода в Крыму: Украина назвала условие возобновление поставок на полуостров07:24
Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»
Президент Владимир Зеленский «уделал» экс-президента Петра Порошенко и выполнил одно из главных предвыборных обещаний
Об этом говорится в едином государственном реестре юридических лиц, лиц-предпринимателей и общественных формирований, передает «РБК-Украина«.
Так, Зеленский больше не числиться владельцем компаний, которые указывал в своей декларации перед вступлением в должность президента в мае 2019 года. Как тогда утверждал шоумен, ему полностью принадлежали «Киноквартал», «Студия Квартал-95» и еще десяток украинских предприятий.
Сейчас же, согласно информации из реестра, права перешли друзьям президента – Борису и Сергею Шефирам. Это произошло еще 24 апреля 2019 года.
Уточним, что свое предприятие «Рошен» экс-президент Украины Петр Порошенко не продал, а отдал в «слепой траст».
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский жестко высказался в отношении правоохранителей. Президент прибыл с официальным визитом в Житомирскую область. На встрече глава государства заявил, что нужно уволить местных начальника СБУ и других должностных лиц правоохранительных органов.
Зеленский объяснил, что полицейские и спецслужбы связаны с «янтарными» схемами.
«Мы изменим главу Службы безопасности Украины Житомирской области», — отметил президент.
Также Зеленский сказал главе Нацполиции Сергею Князеву следующее:
«Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить».
Стоит отметить, что президент пристыдил начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко. Как отметил глава государства, правоохранители плохо борются с незаконной деятельностью по янтарю. Однако Печененко ответил, что наоборот ведется активная деятельность, направленная на борьбу.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Квартал 95, Порошенко, Зеленский
- Президент Порошенко лучше прежних, но не такой, как мы хотели
- Встреча Порошенко и Лукашенко: о чем промолчали президенты
- Порошенко предложили прожить сутки на 30 гривен (ВИДЕО)
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов
- В команде Зеленского рассказали о двойнике избранного президента: "Очень этого боялись"
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- В ОРДО жителя Макеевки приговорили к 6 годам тюрьмы за «экстремизм»22:16
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых21:29
- «Само пройдет»: в ОРДО назвали «виновных» в массовом море рыбы в Кальмиусе 21:02
- "Жалкая горстка бандитов": террористы "ДНР" признали провал на Донбассе20:03
- В Мариуполе и Макеевке вандалы оскверняют могилы 19:39
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- «Не сильно спешили идти»: В «ДНР» рассказали, сколько жителей Донетчины вступили в «ополчение» в 2014 году18:02
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших16:48
- Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы16:23
- Медовый Спас - 2019: главные запреты и приметы на Маковея – что нельзя делать в этот день10:45
- Зеленский отдал Богдану новую должность: «теперь будет возглавлять…»10:30
- «Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО10:15
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- Киевское "Динамо" попрощалось с Лигой чемпионов09:45
- Выборы в Раду: суд отменил результаты голосования, «слили в наглую», детали скандала09:36
- Кремль испугался: в Москве запретили митинг на 17 августа – детали09:15
- Зеленский «уделал» Порошенко и выполнил главное обещание: «Вышел из…»09:00
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса08:17
- Врачи назвали продукты, которые приводит к отекам10:02
- В Украине запретили серию обезболивающих08:31
- Медики рассказали, в чем вред корвалола20:30
- Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов18:48
- Лучше не конфликтовать: три женских знака Зодиака с твердым характером17:04
- Эксперт: Россия потопит все корабли в течение первых часов войны14:40
- Анатолий Шарий: Не думаю, что в Украине нужен филиал «Эхо Москвы», и вот почему13:59
- Вяленые помидоры на зиму: рецепт в духовке, в сушилке и в микроволновке. ВИДЕО09:30
- Диетологи рассказали, сколько сала можно есть в сутки21:01
- Кредит без отказа: как повысить свои шансы16:12
- Зеленский хочет оставить Авакова в Кабмине, раскрыто главное условие: «кресло в обмен на…»
- «Превышает 375 минимальных зарплат»: украинцам предстоит заплатить новый налог
- Силовики готовятся вывозить Путина из Кремля, первые данные: «наконец свершилась революция»
- Афонские старцы сделали сенсационное пророчество для Украины: новый президент победит Путина
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа
- Друг Путина встретится с Зеленским, появилось заявление: раскрыта цель визита
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару: свежий курс валют от НБУ
- Зеленский сделал сенсационное заявление об успехе Украины: «Тот самый долгожданный прорыв»
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери