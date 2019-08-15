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Арест Грымчака обрастает новыми деталями, скандал набирает обороты: «могила не исправит»
Правоохранители арестовали замминистра Юрия Грымчака, который попался на миллионной взятке
В социальных сетях будущий депутат от «Слуги Народа» Максим Бужанский сообщил, что арестован Юрий Грымчак за получение взятки. Он отметил, что любители бывшего президента никак не отреагировали на это, а только спрашивают за что давали такую взятку.
«Если вы считаете, что падение Грымчака вызвало у порохоботов хоть какие то мысли о сомнительности белых одежд их вождей, то нет. Они все задают только один вопрос, За Что??? Нет, не за что задержали Грымчака, им на него плевать, они его списали в ту же секунду. За что дали взятку такого размера. Они даже не поняли, что им на голову в очередной раз рухнул их лживый мир, не до того.
Перекосило от жадности, забыли всё на свете.
Особенно горько тем, кому платили по 100 долларов за пост, соизмеряют масштабы циничного надругательства», — пишет блогер.
«Мда …уж!!! «Горбатого даже могила вряд ли исправит!» Только жестко преследовать и сажать!», «Адвокат сказал то были календарики а деньги Грымчака так что вопрос закрыт», «Нельзя смеяться над убогими-но изменю своим правилам-мягкой посадки.», — пишут пользователи в социальных сетях.
Напомним, НАБУ рассказало причину задержания замминистра Юрия Грымчака и его помощника. Он был задержан 14 августа вечером. Оказалось, что открыто уголовное дело по статье 190, части четвертой.
«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч они были задержаны «на горячем»», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины на страничке в социальных сетях.
Теги: Донбасс, взятка, арест
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