- Крым вернется в Украину, озвучен план для Зеленского: «Россия компенсирует ущерб»22:41
- Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского22:01
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец20:30
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе20:08
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице18:50
- Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна 18:22
- В Киеве врачей из Института рака задержали за взятки17:30
- Зеленский "вышел из себя" из-за смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар"16:49
- Известная украинская певица ждет ребенка от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!»15:23
- Решится ли Путин на большую войну в Украине: Карин озвучил два опасных сценария15:00
Арест Грымчака оказался лишь началом, стало известно о более громком задержании: подробности
Юрий Грымчак, которого считают родственником жены генпрокурора Юрия Луценко, был арестован за взятку в 1.1 млн долларов
Будущий депутат от «Слуги Народа» Александр Дубинский поделился своим мнением о задержании Юрия Грымчака и рассказал, по какой статье начали расследовать уголовное дело. Также он отметил, что чиновник является родственником Луценко.
«Обыски и задержания заместителя министра по оккупированным территориям Юрия Грымчака, которого подозревают в получении взятки в 1.1 млн долларов за помощь в решении вопроса с получением разрешения на стройку в исторической части Киева. То есть завтра будут задержаны из Минкульта. Ожидаем. И ожидаем друзья мои показательной порки и посадки этого члена нетрадиционного БПП», — отмечает блогер.
Он добавляет, что можно и грустить, и радоваться. Радость может наступить от реакции Юрия Луценко, генпрокурора Украины, у которого Грымчак был помощником долгое время. Многие считают, что задержанный является родственником Ирины Луценко. Но вместо защиты первый его предал, так как санкционировал его арест.
«Но друзья мои, здесь немножко погрустим. Вся вот эта схема с получением взятки через помощника, задержали Грымчака, грустненько выглядит сейчас, потому что в официальном сообщении СБУ: «Задержали этих фигурантов всех по статье 190, часть четвертая.». И все *лядь, хабарь, все радуются. Но статья 190, часть четвертая — это не хабар. Это мошенничество.», — заключает будущий нардеп.
Также блогер отметил, что на этом задержания не закончились:»Как сказали мне мои источники, завтра будут подробности еще одного громкого, наверное еще даже более громкого задержания».
Ранее мы сообщали, что о задержании Грымчака стало известно 14 августа. Правонарушитель требовал взятку от предпринимателя за содействие в получении необходимых разрешений. Полиция смогла задержать чиновника «на горячем» во время получения денег.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Луценко, арест, уголовное дело, задержание
- Генпрокуратура Украины начала расследовать дело о "государственном перевороте" в 2014 году
- В Донбассе милиционера из ОБНОНа "взяли"... на наркотиках
- Березовский прочит Украине новую революцию, которую возглавит Тимошенко
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- Фальшивомонетчиков арестовали в квартире
- Рекордная взятка: 400 тысяч долларов!
- Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО21:42
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы21:10
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток20:45
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег 20:36
- В Донецке искали змей19:16
- В Донецкой области дефицит квалифицированных врачей17:08
- На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие16:33
- Не выдержал флешмобов: В Донецке с постамента убрали памятник Пушкину16:14
- Антрацит вздрогнул от 2-х мощных взрывов подряд, у оккупанта что-то взлетело на воздух: "Аж в ушах зазвенело"15:58
- В ОРДО произошел сильный пожар14:39
- Крым вернется в Украину, озвучен план для Зеленского: «Россия компенсирует ущерб»22:41
- До смерти напуганный Лукашенко готов на крайние меры22:20
- Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского22:01
- Очень серые будни: как выглядит центр Горловки сегодня. ВИДЕО21:42
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы21:10
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток20:45
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег 20:36
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец20:30
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе20:08
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Как «нагревают» на шиномонтаже: самые распространенные схемы15:48
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание