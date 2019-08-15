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Арест Грымчака оказался лишь началом, стало известно о более громком задержании: подробности

15.08.2019 10:17
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Арест Грымчака оказался лишь началом, стало известно о более громком задержании: подробности

Юрий Грымчак, которого считают родственником жены генпрокурора Юрия Луценко, был арестован за взятку в 1.1 млн долларов

Будущий депутат от «Слуги Народа» Александр Дубинский поделился своим мнением о задержании Юрия Грымчака и рассказал, по какой статье начали расследовать уголовное дело. Также он отметил, что чиновник является родственником Луценко. 

«Обыски и задержания заместителя министра по оккупированным территориям Юрия Грымчака, которого подозревают в получении взятки в 1.1 млн долларов за помощь в решении вопроса с получением разрешения на стройку в исторической части Киева. То есть завтра будут задержаны из Минкульта. Ожидаем. И ожидаем друзья мои показательной порки и посадки этого члена нетрадиционного БПП», — отмечает блогер.

Он добавляет, что можно и грустить, и радоваться. Радость может наступить от реакции Юрия Луценко, генпрокурора Украины, у которого Грымчак был помощником долгое время. Многие считают, что задержанный является родственником Ирины Луценко. Но вместо защиты первый его предал, так как санкционировал его арест. 

«Но друзья мои, здесь немножко погрустим. Вся вот эта схема с получением взятки через помощника, задержали Грымчака, грустненько выглядит сейчас, потому что в официальном сообщении СБУ: «Задержали этих фигурантов всех по статье 190, часть четвертая.». И все *лядь, хабарь, все радуются. Но статья 190, часть четвертая — это не хабар. Это мошенничество.», — заключает будущий нардеп. 

Также блогер отметил, что на этом задержания не закончились:»Как сказали мне мои источники, завтра будут подробности еще одного громкого, наверное еще даже более громкого задержания».

Ранее мы сообщали, что о задержании Грымчака стало известно 14 августа. Правонарушитель требовал взятку от предпринимателя за содействие в получении необходимых разрешений. Полиция смогла задержать чиновника «на горячем» во время получения денег.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Луценко, арест, уголовное дело, задержание
 
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