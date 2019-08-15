Дело Зайцевой поразило поворотом: Зеленский может изменить приговор, роковые подробности

15.08.2019 13:06

В деле о резонансном ДТП, где главными обвиняемыми стали Алена Зайцева и Геннадий Дронов, несмотря на решение суда, все же вырисовываются новые нюансы – адвокат защиты рассказал о планах привлечь к делу внимание президента Владимира Зеленского

Вмешательство президента Украины Владимира Зеленского может изменить и ход дела, и сам приговор. Так Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, отметил, что его не удовлетворило решение апелляционного суда:

«Кассационное обжалование будет, но после ознакомления с приговором», — сказал он. Его подзащитный обратился к СМИ и попросил поддержки, а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Геннадий Дронов на протяжении всего длительного судебного процесса в деле по ДТП на Сумской в Харькове настаивает на своей невиновности. Он, как, впрочем, и многие украинцы считает, что основная вина лежит на Алене Зайцевой, а ему – просто не посчастливилось оказаться в ненужном месте и в неподходящее время.

Для защиты Геннадия Дронова 14 августа в суд пришел адвокат Геннадий Токарев. В своем выступлении перед собравшимися юрист буквально атаковал Зайцеву фактами: он акцентировал внимание на том, что основной причиной трагедии стала огромная скорость внедорожника девушки.

По его словам, экспертиза установила, что угол между осями двух внедорожников составил не 90 градусов, а 80, что свидетельствует о следующем: во время столкновения Зайцева направила автомобиль вправо, в сторону пешеходов. Сделано ли это было специально, адвокат утверждать не стал, однако он удивился, что суд не обратил внимания на этот момент в документах экспертизы.

Токарев еще раз подчеркнул, что если бы Зайцева ехала медленнее, аварии бы удалось избежать. К тому же, уверен адвокат, не установлена причинная связь между нарушениями Дронова и последствиями ДТП.

В среду, 14 августа на заседании суда еще до перерыва слово взял первый адвокат Дронова Сергей Перепелица. Он напомнил, что ему трижды отказали в вызове днепровских экспертов в суд, а ведь именно они установили, что скорость Lexus была 106 километров в час, а не 80, как это утверждают харьковские специалисты. Также суд не установил в полной мере очередность обстоятельств и их характер.

«На графической схеме видно, что автомобиль Дронова стоит за границей линии. Но найти начало или конец линии невозможно. Эксперты не выезжали на место и не измеряли параметры, нарисовав схему в обычной программе», – подчеркнул Перепелица. Он также просил провести экспертизу. Чтобы установить, находилась ли Зайцева на момент аварии под наркотиками и приобщить к делу результаты экспертизы от 2 июля.