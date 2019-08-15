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Дело Зайцевой поразило поворотом: Зеленский может изменить приговор, роковые подробности
В деле о резонансном ДТП, где главными обвиняемыми стали Алена Зайцева и Геннадий Дронов, несмотря на решение суда, все же вырисовываются новые нюансы – адвокат защиты рассказал о планах привлечь к делу внимание президента Владимира Зеленского
Вмешательство президента Украины Владимира Зеленского может изменить и ход дела, и сам приговор. Так Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова, отметил, что его не удовлетворило решение апелляционного суда:
«Кассационное обжалование будет, но после ознакомления с приговором», — сказал он. Его подзащитный обратился к СМИ и попросил поддержки, а также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Геннадий Дронов на протяжении всего длительного судебного процесса в деле по ДТП на Сумской в Харькове настаивает на своей невиновности. Он, как, впрочем, и многие украинцы считает, что основная вина лежит на Алене Зайцевой, а ему – просто не посчастливилось оказаться в ненужном месте и в неподходящее время.
Для защиты Геннадия Дронова 14 августа в суд пришел адвокат Геннадий Токарев. В своем выступлении перед собравшимися юрист буквально атаковал Зайцеву фактами: он акцентировал внимание на том, что основной причиной трагедии стала огромная скорость внедорожника девушки.
По его словам, экспертиза установила, что угол между осями двух внедорожников составил не 90 градусов, а 80, что свидетельствует о следующем: во время столкновения Зайцева направила автомобиль вправо, в сторону пешеходов. Сделано ли это было специально, адвокат утверждать не стал, однако он удивился, что суд не обратил внимания на этот момент в документах экспертизы.
Токарев еще раз подчеркнул, что если бы Зайцева ехала медленнее, аварии бы удалось избежать. К тому же, уверен адвокат, не установлена причинная связь между нарушениями Дронова и последствиями ДТП.
В среду, 14 августа на заседании суда еще до перерыва слово взял первый адвокат Дронова Сергей Перепелица. Он напомнил, что ему трижды отказали в вызове днепровских экспертов в суд, а ведь именно они установили, что скорость Lexus была 106 километров в час, а не 80, как это утверждают харьковские специалисты. Также суд не установил в полной мере очередность обстоятельств и их характер.
«На графической схеме видно, что автомобиль Дронова стоит за границей линии. Но найти начало или конец линии невозможно. Эксперты не выезжали на место и не измеряли параметры, нарисовав схему в обычной программе», – подчеркнул Перепелица. Он также просил провести экспертизу. Чтобы установить, находилась ли Зайцева на момент аварии под наркотиками и приобщить к делу результаты экспертизы от 2 июля.
Так еще в марте этого года адвокат Дронова сделал важное заявление. Адвокат одного из виновников аварии подавал на апелляцию. Адвокат Геннадия Дронов Сергей Перепелица сообщил еще 22 марта, что его подзащитный собирается подавать на апелляцию приговора и оспорить решение суда:
«Если успеем, то в апелляцию обратимся уже сегодня. Жалоба готова, мы намерены добиваться оправдания и оспаривать ряд нарушений, которые обнаружились во время процесса. Так, например, в приговоре нет данных о скорости, не указаны сведения, которые говорили бы о степени вины моего подзащитного», — рассказал адвокат.
Более того, тогда Перепелица обратил внимание, что регистрация петиции на сайте президента, а также появление группы «В поддержку Геннадия Дронова» в Facebook — все говорит о том, что его клиента поддерживает общественность.
«Граждане не согласны с таким приговором. Как и мы, они видят неточности и нарушения».
Напомним, накануне апелляционный суд Харьковской области рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляции фигурантов резонансного ДТП на Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Оба должны отсидеть по 10 лет.
Источник: https://kharkov.politeka.net
Теги: Донбасс, Харьков, суд, приговор, ДТП
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