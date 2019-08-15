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Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
Младший сын экс-президента Украины Петра Порошенко ‒ Михаил пообщался с журналистами о русском языке во время акции под зданием ГБР
Юноша признался, что общается по-русски и отказался говорить по-украински, потому что многие из его окружения также говорят на языке страны-агрессора.
На вопрос журналиста о том, знает ли он украинский язык, Миша Порошенко сказал следующее:
«Конечно, я могу разговаривать по-украински, но я говорю по-русски…дома по-украински говорю».
В сети украинцы возмутились тем, что экс-гарант, который так возвышал украинский язык, так и не научил своего сына на нем разговаривать. На это обратил внимание в Фейсбук журналист Владимир Тимофийчук.
«И знаете, оно бы так гадко не выглядело, если бы на этом не спекулировал сам экс. гидрант. Называя русскоязычных украинцев агентами Кремля, поучая их как правильно общаться на государственном языке, сам же своего родного сына не научил «соловьиной». Вот вам армия, вера и мова», — написал журналист.
В комментариях украинцы просто взорвались от злости:
«Сын президента не знает государственный язык! Стыд позор», «Это доказательство всем приверженцам предыдущего гаранта, что Мова для него только выборный пиар», «На нары отца и мать со старшим братом, а тебе в АТО», — писали возмущенные пользователи.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, украинский язык, русский язык, сын, Порошенко
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