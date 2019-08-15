Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским

15.08.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США назвали сроки встречи Трампа с Зеленским

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пройдет нынешней осенью. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

Тейлор считает, что эта встреча может состояться в Варшаве или Нью-Йорке:

«В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать „Hello!“ друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно — поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов».

Дипломат отметил, что по результатам встречи ожидается укрепление отношений США и Украины. Он подчеркнул:

«Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться».

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх