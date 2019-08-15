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Зеленский готовится к судьбоносной встрече в Японии: такого Путин не ожидал
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре может посетить Японию
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко
Зеленский может принять участие в церемонии объявления императором страны Нарухито — старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито — по случаю его восшествия на престол.
«Такой визит планируется», — сообщил Вадим Пристайко.
В рамках визита также предусматривается встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что 19 августа Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину. Об этом в среду, 14 августа, сообщила пресс-служба президента Украины. Кроме официальных переговоров, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру, где во время Второй мировой немецкие оккупанты расстреляли по разным подсчетам от 70 до 200 тысяч человек.
Отметим, Нетаньяху – давний и близкий друг Путина. Премьер-министр Израиля открыто симпатизирует главе Кремля и постоянно встречается с ним.
Ранее на одном из самых известных зданий Тель-Авива – «Доме Жаботинского» – появился огромный баннер высотой с десять этажей, на котором были изображены Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин. Фотография сопровождалась фамилией израильского премьер-министра и надписью «другая лига». Идею партии «Ликуда» и Нетаньяху использовать в предвыборной борьбе образ российского президента жестко раскритиковали и напомнили о российской агрессии в Украине и нарушениях прав человека в России.
После победы Зеленского на выборах премьер-министр Израиля поздравил его и пригласил с визитом в Израиль. Сам Нетаньяху последний раз был в Киеве в свою первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Япония, Зеленский
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