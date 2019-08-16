- Решится ли Путин на большую войну в Украине: Карин озвучил два опасных сценария15:00
- Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет14:21
- Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"14:02
- Субсидии отберут: деньги придется вернуть государству13:20
- Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства12:54
- Смертельный пожар в одесском отеле: стало известно о скандальном решении его владельца12:41
- Огненная катастрофа в отеле Одессы: восемь человек сгорели заживо11:32
- Ни в школу, ни в садик: Минздрав сделал срочное заявление, которое коснется миллионов детей Украины10:31
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Минздрав сделал срочное заявление, которое коснется миллионов детей Украины. ВИДЕО09:11
«Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России
В случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.
Такое мнение высказал помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин, пишет from-ua.
"Я убежден на сто процентов, что первый этап – это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто", – поделился Апаршин.
Отмечается, что следующим этапом может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, в 2018 году Россия сосредоточила на украино-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих.
"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", – предупредил Апаршин.
Теги: Россия, Донбасс, наступление, Зеленский
- Или Кремль готовит наступление, или "трактористы и шахтеры" не справляются с задачами - Тымчук о донбасском фронте
- Разведка Минобороны Украины: Кремль усиливает свою оккупационную армию и тайно готовится к наступлению
- Пономарь назвал 4 причины, почему не будет "большой войны" Украины с Россией
- Россия усилила свою военную группировку на Донбассе за счет контрактников
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"
- Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление
- На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие16:33
- В ОРДО произошел сильный пожар14:39
- В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки13:41
- ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности13:18
- На Донетчине открылась первая в Украине социальная школа рыболовства. ВИДЕО11:10
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса 09:08
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- На Донбассе во время учений утонул танк боевиков, есть погибшие16:33
- Решится ли Путин на большую войну в Украине: Карин озвучил два опасных сценария15:00
- В ОРДО произошел сильный пожар14:39
- Во Львовской области на военном аэродроме разбился вертолет14:21
- Геращенко: "У Запада есть план по Донбассу, события будут разворачиваться очень быстро"14:02
- В Горловке обстрелом поврежден жилой дом и хозпостройки13:41
- Субсидии отберут: деньги придется вернуть государству13:20
- ВСУ заняли новую позицию возле оккупированного Донецка: известны подробности13:18
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Приметы на 17 августа: что нельзя делать на Авдотью11:58
- 4 знака Зодиака под которыми рождаются самые сильные женщины10:49
- Продукты питания которые теряют в холодильнике свои полезные свойства10:13
- «Нечего у нас праздновать»: Кравчук выступил с жестким заявлением об отмене парада в Украине09:48
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса
- У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят