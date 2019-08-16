Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России

16.08.2019 08:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России

В случае, если Россия развернет полномасштабную войну против Украины, в первую очередь она запустит авиацию и ракетные войска, а далее проведет сухопутную операцию.
Такое мнение высказал помощник руководителя Офиса президента Иван Апаршин, пишет from-ua.
"Я убежден на сто процентов, что первый этап – это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска, и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто", – поделился Апаршин.
Отмечается, что следующим этапом может стать сухопутная операция, чтобы взять под контроль конкретные территории. По информации военных, в 2018 году Россия сосредоточила на украино-российской границе, а также на оккупированных территориях более восьмидесяти тысяч военнослужащих.
"Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли на военные округа снова. В них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне", – предупредил Апаршин.



Теги: Россия, Донбасс, наступление, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх