Укрзализныця пустила дополнительный поезд на Донбасс

16.08.2019 22:17

Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд сообщением Покровск — Харьков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Дополнительный поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Из Покровска поезд будет отправляться в 9-20 и прибывать в Харьков в 14-49. Обратно он будет отправляться в 16-35 и прибывать в Покровск в 22-01.

Поезд будет следовать через станции Николаевка-Донецкая, Богуславский, Павлоград, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.