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Ветеран АТО трагически ушел из жизни на Львовщине: «Пережил страшные расстрелы»
В страшном ДТП на Львовщине в ночь на 16 августа погиб Владимир Винярский.
Он был участник боевых действий на Донбассе и активист Революции Достоинства.
Трагическая авария произошла около 3 ночи в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Об этом пишет Политека.
Как сообщили в ГСЧС, водитель автомобиля BMW Х5 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Владимир, который был пассажиром в иномарке, погиб на месте. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из-под автомобиля.
Принимал активное участие в Революции Достоинства и пережил страшные расстрелы на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Через месяц, 14 марта 2014 поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и пошел защищать Украину в войне против России на Донбассе.
Однако во Старобельском на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение груди, правого легкого и корешков позвоночника. Как следствие — у него полностью парализовало нижнюю часть тела, исчезла чувствительность в ногах и начались серьезные проблемы с легкими.
Военный проходил длительное лечение и реабилитацию в Украине и за рубежом. К сожалению, жизнь бойца оборвалась в родном селе в результате страшной аварии. У Владимира остались родители и сестра.
Теги: Донбасс, Львовская область, ветеран, ДТП, АТО, погиб
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