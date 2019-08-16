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Зеленский добился невозможного: никто в это не верил

16.08.2019 21:28
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Зеленский добился невозможного: никто в это не верил

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет намерения лично посетить Украину. Этот визит может дать хороший толчок нашей стране.
Об этом сообщает информационный портал from-ua.
Украинские политологи рассказали, что президент Зеленский добился невероятных высот в дипломатии, так как он вернул Украину на геополитическую карту. При этом мы занимаем место не попрошайки, а сильного и полноценного игрока. Ведь во время правления пятого президента Украины Петра Порошенко, наше государство знали во всем мире только как страну-попрошайку. Ведь все кому не лень просили у мировых лидеров деньги, а сами воровали их миллиардами.
Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен несколько раз встретиться с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Первая их встреча должна состояться в Европе, вторая - в Вашингтоне. Именно во время второй встречи в Вашингтоне состоится более обстоятельный разговор двух президентов. Также есть возможность что Дональд Трамп посетит Украину.
Во время встречи президенты обсудят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться.



Теги: политика, США, Донбасс, президент, дипломатия, Зеленский
 
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