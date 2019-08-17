Гороскоп на 17 августа: Козерогам нужно контролировать эмоции, а Рыбы будут нарываться на скандал

17.08.2019 08:11

На этот день можно назначать важные дела, но нужно обязательно помнить об осторожности и вести себя аккуратно. Хотите знать, что вас ждет 17 августа?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто решится на серьезный поворот, а кому нельзя заниматься ремонтом.

Овен

Вы сможете открыть в себе новые таланты. День принесет важное решение, которое подарит вам новые интересные знакомства и полезные знания. Будьте активны и не давайте никому тормозить ваше развитие.

Телец

Вы забываете о том, что к своим идеям и планам нужно подходить не только творчески, но и практически. Если не начнете действовать решительно, можете отдать свой шанс кому-то менее талантливому, но более активному. Хватит искать себе оправдания.

Близнецы

Важно не упустить из вида источник прибыли. Если сможете разглядеть свой шанс, будете приятно удивлены. Ваше материальное положение может существенно улучшиться, если вы будете рационально продумывать траты.

Рак

Многие Раки в этот период могут добиться успеха в делах, связанных с рекламой и продвижением. Если вы начали какое-то домашнее дело, закончите его сейчас. Ремонт лучше не начинать, а вот мелкие работы стоит довести до конца.

Лев

Сейчас вас ждут финансовые потери, к тому же, вы поймете, что совершенно не умеете экономить. Пересчитайте ваши траты, чтобы не оказаться без гроша. Продумайте все ходы, или рискуете лишиться серьезной суммы, которую потом будет трудно вернуть.

Дева

Хотите кому-то помочь? Сделайте это бескорыстно. Направьте свои силы на дела, в которые искренне верите, даже если факты говорят против ваших убеждений. Действуйте сердцем, оно подскажет верный путь и поможет увидеть скрытые таланты.

Весы

Сейчас неприятностей избежать не получится, стоит быть к этому готовым. Проявите выдержку и упорство, тогда быстрее разберетесь с новыми задачами. Скоро ваши дела пойдут на лад, но сейчас придется потерпеть и набраться мужества.

Скорпион

Не прячьтесь за спинами других, участвуйте в диалогах и принятии деловых решений. Хорошее время для планирования поездок. Также вы можете попытаться решить давний конфликт. Но будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки.

Стрелец

Вероятно зарождение новых отношений или восстановление давних связей. У представительниц прекрасного пола возможны неожиданные встречи. А вот мужчинам-Стрельцам стоит внимательно смотреть за своими возлюбленными.

Козерог

Все наконец начнет налаживаться, как дома, так и на работе. Смело продвигайте свои идеи, даже если раньше окружающие их не приняли. Сейчас вам будет легче донести свою точку зрения до других, только обязательно контролируйте свои эмоции.

Водолей

Вы почувствуете собственную сексуальность ярче, чем обычно. Это привлечет внимание противоположного пола, так как ваши вибрации будут достаточно сильными. Если вы давно хотите завоевать симпатию кого-то, кто вам нравится, действуйте.

Рыбы

Вы сейчас пытаетесь специально нарваться на конфликт, спровоцировать ссору, заставить людей с вами ругаться. Возьмите себя в руке, иначе позже придется извиняться перед многими людьми. И не факт, что они будут вас слушать.