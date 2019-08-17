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Известная украинская певица ждет ребенка от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!»

17.08.2019 15:23
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Известная украинская певица ждет ребенка от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!»

Заслуженная артистка Украины Наталка Карпа беременна. 38-летняя певица ждет первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года. Об этом сообщает from-ua.
«Она уже где-то на четвертом месяце. Родные безумно счастливы. Это очень желанный и долгожданный ребенок», — говорит источник из близкого окружения звезды.
Однако сама Наталка старательно скрывала свою беременность. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка — самое сокровенное в жизни женщины. На новых фото можно увидеть, как беременная Наталка Карпа прикрывает округлившийся живот объемными нарядами или кардиганами.
«Сегодня у меня счастье! Пока без объяснений, но такого десятого неба я давно не ощущала!» — поделилась певица.
Некоторые из поклонников уже успели догадаться, что их кумир ждет малыша и принялись активно поздравлять звезду в соцсетях.
«Жизнь полна неожиданностей!» , «Держим двойные кулачки. Поздравляем!», «Зарождение новой жизни. Зеленая точка на шее — символ присутствия светлой души», — пишут подписчики Карпы.



Теги: Донбасс, беременность, певица, АТО
 
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