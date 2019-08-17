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Крым вернется в Украину, озвучен план для Зеленского: «Россия компенсирует ущерб»

17.08.2019 22:41
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Крым вернется в Украину, озвучен план для Зеленского: «Россия компенсирует ущерб»

Однако рассчитывать на то, что этот вопрос решится в краткосрочной перспективе, не стоит, отметил глава Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, сообщила Политека.
Для того, чтобы вернуть Крым, Украина должна работать одновременно на нескольких направлениях – с международными партнерами, жителями временно оккупированных территорий, а также непрерывно совершенствовать свою систему безопасности.
«Сейчас Украина не имеет возможности самостоятельно вернуть Крым. Но работа в этом направлении должна продолжаться. У Зеленского есть много путей, как это сделать. Надо делать все вместе: мобилизовать мировое сообщество, работать с населением Крыма, усиливать стабильность и обороноспособность нашей страны», – сказал он.
Джемилев подчеркнул, что, прежде всего, надо укреплять проукраинскую твердую коалицию. Однако проблема заключается в том, что у каждой страны есть свои интересы, и они не делают все то, что хотелось бы Украине.
Кроме того, политик не исключил и вероятности того, что Украина может получить предложение о возврате Крыма даже от России. Однако соглашаться ли на него, будет зависеть от того, каким именно оно будет.
«Наиболее приемлемый вариант – это когда Россия приносит извинения за все совершенные преступления на украинской земле, компенсирует причиненный ущерб, выводит все свои войска с нашей территории. Других вариантов я не вижу», – подытожил Джемилев.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, возвращение
 
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