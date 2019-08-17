Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского

17.08.2019 22:01

В сети показали фотографии новых картин, которые повесили в Офисе президента Украины.

Снимки опубликовала замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко, передает apostrophe.ua.

В сети уже активно обсуждают картины, на которых, в частности, изображены киоски с шаурмой, маршрутки и пингвины.

"В Офисе Президента Украины повесили картину "Пингвины в Раде"" - говорится в сообщении пользователя "Львовский метрополитен".