Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского

17.08.2019 22:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пингвины и киоски с шаурмой: сети повеселили фото картин в офисе Зеленского

В сети показали фотографии новых картин, которые повесили в Офисе президента Украины.

Снимки опубликовала замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко, передает apostrophe.ua.

В сети уже активно обсуждают картины, на которых, в частности, изображены киоски с шаурмой, маршрутки и пингвины.

"В Офисе Президента Украины повесили картину "Пингвины в Раде"" - говорится в сообщении пользователя "Львовский метрополитен".



Теги: Донбасс, офис, пингвин, Верховная Рада, соцсети, картины, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх