Пираты захватили в заложники украинских моряков у берегов Камеруна

17.08.2019 18:22

В четверг, 15 августа, в территориальных водах Камеруна два торговых судна подверглись нападению пиратов, в результате восемь украинских и девять китайских моряков были похищены.

По данным чиновника в камерунском порту Дуала, всего были похищены 17 китайцев и украинцев, сообщает France24 со ссылкой на Agence France-Presse, передает glavred.info.

Эту информацию подтвердил представитель сил безопасности Камеруна на правах анонимности.

О похищении стало известно из источников камерунских Военно-морских сил и порта Дуала, но сначала точное количество захваченных моряков и их гражданство не были известны.

Источник в ВМС Камеруна сообщил, что похитителями, вероятно, являются нигерийские пираты. Силы безопасности Камеруна начали поисковые работы.