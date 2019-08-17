Субсидии отберут: деньги придется вернуть государству

17.08.2019 13:20

В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет, пишет from-ua.

В постановлении Кабмина сказано, что вернуть субсидию нужно добровольно. А если это не произойдет, то через суд. Правда, взыскать деньги с помощью суда крайне сложно. Исполнительная служба работает неэффективно, процент выполненных решений суда невысок. Поэтому в худшем случае суд обяжет выплачивать часть зарплаты или исполнитель попытается попасть в квартиру и в счет "лишней" субсидии арестовать и продать на аукционе имущество.

Еще один вариант, при котором придется вернуть уже выделенные деньги – если вы получали безналичную субсидию и не использовали ее полностью. "После окончания отопительного (неотопительного) сезона неиспользованная сумма жилищной субсидии, которая предоставлялась не в денежной форме, возвращается управляющим, объединением, исполнителем коммунальных услуг в государственный бюджет в полном объеме на основании акта расчета", – говорится в постановлении Кабмина.

Кто не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Несколько дней назад Кабинет министров принял решение разрешить получать скидку не только через Ощадбанк, а и через другие банки. Такой скорее технический шанс позволит нарушить существующую монополию. К примеру, бюджет на субсидии составляет около 50-55 млрд грн. Комиссия банка – 0,7%. Если с помощью "Ощада" перевести украинцам 30 млрд грн, то государственное учреждение получит 210 млн.

Ожидается, что речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать пенсии для украинцев. В этот перечень входят 38 финучреждений.

И чем богаче субсидиант, тем меньше эта "часть". Итак, формула расчета субсидий не менялась и, как заявляют в Кабмине, останется в таком виде и в будущем. Совокупный доход семьи делят на количество людей. После полученную сумму делят на 2, на прожиточный минимум и умножают на 15%.

К примеру, если семья из трех человек имеет совокупный доход в 10 тыс. грн, размер ее субсидии посчитают так: 3333 х 15% / (2 х 1853). В результате получим 0,134. Эту цифру необходимо умножить на совокупный доход семьи. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким образом, семья сама может платить за коммуналку 1349 грн. Если в платежках приходит сумма больше, то все остальное покроет государство. Предположим, что в сумме коммуналка для такой семьи обходится в пределах социальных нормативов ровно в 2500 грн. 1349 грн должны заплатить сами, а оставшиеся 1151 грн выделят из бюджета.

Но при этом, если потратить меньше норматива и, к примеру, общая сумма в платежках составит уже 2200 грн, из бюджета придут все те же 1151 грн. А семья сможет вместо 1349 грн потратить всего 1049 грн (2200 - 1151).