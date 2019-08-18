Автономный статус Донбасса и снятие санкций с России: у Зеленского поразили переговорами с Медведчуком - первые подробности

18.08.2019 14:54

Второй президент Украины Леонид Кучма, в настоящее время являющийся представителем Киева на переговорах в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, провел переговоры с главой политсилы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, пишет Диалог.UA.

Политики обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Легитимный". Как стало известно, Медведчук и Кучма обсуждали, как можно решить российско-украинский конфликт на Донбассе. "Суть переговоров заключается в урегулировании вооруженного столкновений без конституционных изменений и автономного статуса Донецкой и Луганской областей в составе Украины", - говорится в сообщении Telegram-канала "Легитимный". Также сообщается, что в результате переговоров обсуждался вопрос особого статуса непризнанных "ДНР" и "ЛНР", который может быть прописан во время административно-территориальной реформы, чтобы восстановить регион после боевых действий.