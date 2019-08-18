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Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса
Политик и дипломат Роман Безсмертный, уволенный Трехсторонней контактной группы в Минске, считает, что Украине придется проводить амнистию членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе (НВФ), пишут Донецкие новости.
По словам Безсмертного, если идти дорогой мира, амнистию проводить придется, «но это только в отношении отдельных категорий обвиняемых».
«Общей амнистии Украина провести не может. Ведь есть военные преступления или преступления против человечности, которые не подпадают под амнистию, не имеют срока давности. Наказание за такие преступления при любых условиях рано или поздно наступает», – пояснил он.
Безсмертный отмечает, что «отрезанные конечности, простреленные колени, пытки колючей проволокой на горле и на руках – преступники, совершившие такие преступления не подпадают под амнистию ни при каких условиях, ни в каких государствах».
«О других можем говорить. Например, родителей посадили в погреб. А сыну сказали, что если он не возьмет оружие и не пойдет служить, то их убьют. Другой вариант, нужно было выжить, есть и пить, пришлось взять в руки оружие и пойти, скажем, в охранники. Вспомните, даже шуцманшафт батальоны («охранные команды», особые подразделения, карательные батальоны, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Формировались основном из местного населения и военнопленных – прим.) не подпали под судебный Нюрнбергский процесс. Поэтому все это вещи, на которые давным-давно в мире составлены категории», – говорит Бессмертный.
Он уверен, что в Украине никто не позволит расширять этот список. «Очевидно, что надо сейчас думать, как проводить эту амнистию», – отмечает он.
Напомним, 28 апреля 2016 года представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный покинул свой пост, который занимал с 2015 года. А 9 июля 2019 года Зеленский уполномочил Безсмертного опять представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский освободил Безсмертного от исполнения обязанностей ТКГ. По словам Безсмертного, причиной увольнения стала его публичная позиция, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем (Донецкая обл.) должна была приостановить участие в Минском процессе до встречи в Нормандском формате.
Теги: Донбасс, амнистия, возвращение
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