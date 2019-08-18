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До +37: синоптик пообещала пик жары в Украине на следующей неделе

18.08.2019 16:46
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До +37: синоптик пообещала пик жары в Украине на следующей неделе

С понедельника, 19 августа (Яблочный Спас), в Украину вернется знойная погода.
Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в первые дни недели потеплеет на несколько градусов, пишет from-ua.
Настоящая жара придет уже в среду.
"Термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32 +37 градусов", – написала она.



Теги: Донбасс, жара, прогноз погоды
 
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