Яблочный Спас 2019: как приготовить печеные яблоки

18.08.2019 09:49

Готовьте яблоки, ведь на пороге – Второй Спас. Его каждый год отмечают 19 августа. Раньше праздничным утром люди шли святить фрукты и мак, а днем нужно было собрать весь урожай.

Так учат приметы: считалось, что иначе фрукты и овощи потеряют свою пользу, сообщает segodnya.ua.

Есть яблоки до Спаса нельзя тем, чьи дети умерли. Согласно легенде, на Яблочный Спас детям, чьи родители соблюли запрет, на небесах раздают райские яблоки и гостинцы. Церковь же празднует в этот день Преображение Господне, когда Иисус повел учеников на гору Фавор.

Рецепты запеченных яблок с начинкой:

Запеченные яблоки в духовке с корицей

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 яблоко на порцию

Молотая корица – по вкусу

Кленовый сироп – по 1 ст.л. на яблоко

Немного сливочного масла (по желанию)

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Вымойте яблоки и вырежьте серединку с семечками.

Положите яблоки в форму для выпечки так, чтобы они не касались друг друга.

В отверстие яблока положите щепотку корицы, 1 столовую ложку кленового сиропа и кусочек сливочного масла.

Запекайте яблоки до мягкости, примерно 25-35 минут в зависимости от размера яблока.

Совет: Кленовый сироп можно заменить медом.

Печеные яблоки в мультиварке

Запеченные яблоки в мультиварке с начинкой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

6 зеленых яблок

1/2 стакана нарезанной кураги

3 ст.л. рубленых грецких орехов

1/4 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. лимонной цедры

1/3 стакана мягкого коричневого сахара или меда

2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для начинки, оставив 1 ч.л. сливочного масла.

У яблок удалите сердцевину и срежьте с верхней трети яблок кожицу.

Расширьте маленьким ножом верх каждой выемки до 4-5 см. Начините фрукты.

Уложите яблоки в чашу мультиварки. Растопите остатки масла и смажьте им фрукты.

Готовьте в режиме "Выпечка" 40 минут или до мягкости яблок. Подавайте десерт горячим.

Печеные яблоки диетические

Запеченные яблоки в духовке с творогом

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

6 яблок

150 г творога

1 яичный желток

1-2 ст.л. меда или стевия по вкусу

Щепотка ванилина

Способ приготовления:

Яблоки помойте и срежьте верхушки. Чайной ложкой удалите немного сердцевины с семенами, оставить довольно толстые стенки. Верхушки по желанию сохраните.

Приготовьте начинку: творог взбейте блендером желтком, медом и ванилью.

Яблоки положите в форму для запекания, влейте немного воды. Плотно наполните творожной начинкой. Накройте срезанными верхушками.

Поставьте в предварительно разогретую до 190 С градусов духовку, запекайте фрукты до полного приготовления яблок, около 30 минут.