"Киев - русский город": Гиркин рассыпался в бреде об Украине и украинцах

18.08.2019 09:10

Один из экс-главарей группировки террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что украинская нация якобы - всего лишь политическая категория и забредил захватом Киева.

Свои мысли он озвучил в интервью изданию "МК", передает glavred.info.

"Украинцы — это политическая категория. Да, за сто лет соответствующего воспитания она пустила определенные корни. В первую очередь — за линией Керзона, на территории бывшей Австро-Венгерской империи.Вот там украинская нация, может быть, даже и сложилась в какой-то степени. Но все, что восточнее, — это русские", – прозвучало из его уст.

Однако на этом Стрелков не остановился и озвучил известную максиму кремлевской пропаганды - мол, Киев является русским городом.

"И те из них, кто считает себя представителями украинской нации, — либо люди, оболваненные прессой, либо политические шулера. Киев — такой же русский город, как Новосибирск, Москва, Владивосток или Мурманск", – сказал террорист.