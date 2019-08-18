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Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

18.08.2019 11:29
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Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

В Украине на 14 позиций увеличили перечень бесплатных медикаментов в рамках правительственной программы «Доступные лекарства».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает donpress.com.

Так, новая редакция реестра лекарственных средств, за которые предусмотрена компенсация аптекам, возросла на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. На данный момент в реестре 78 бесплатных лекарств.

В ведомстве сообщили, что в реестре находятся лекарственные средства не только украинских фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.



Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, Минздрав, реестр, лекарства, аптеки
 
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