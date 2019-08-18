Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»

18.08.2019 17:06

Монополия украинских гастарбайтеров в Польше стремительно заканчивается, так как они не единственные, кто работает на благо экономики этого государства

Польским рынком труда заинтересовались белорусы, которых каждый год все больше там. Издание Deutsche Welle отмечает, что власти Польши выдали 1591 рабочую визу в 2014 году для граждан этой страны, а в 2017 году число превысило 10 тысяч, а уже в 2018 году показатель перевалил за 50 тысяч, пишет Политека.

По информации автора исследования «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы», академического директора варшавского аналитического центра EAST Андрея Елисеева, количество приглашений, которые польские работодатели выдали белорусам в рамках упрощенного порядка трудоустройства, увеличилось в 10-12 раз, и дальше поток трудовых мигрантов будет расти.

Как и наши соотечественники, мигранты из Республики Беларусь обычно работаю на стройке и фермах. Чаще всего они едут в Гданьск, Варшаву или Познань. Женщин из этой страны пока не много, но прогнозируется, что их число также будет стремительно расти.

В этот список добавить стоит и студентов из Беларуси, так как они получают образование в Польше и скорее всего не захотят возвращаться в родную страну. Всего их там находится сейчас пять тысяч человек.

В свою очередь украинцы, работающие в Польше, начинают заинтересованно поглядывать в сторону Германии. По информации польской газеты Rzeczpospolita, немцы собираются открыть свой рынок труда для лиц из стран, не являющихся членами Евросоюза. И сейчас они, хоть и не говорят об этом в открытую, намерены привлекать на свой рынок именно граждан Украины.

Эксперты отмечают, хотя и Польша более близка для украинцев по менталитету и языку, но в Германии можно заработать в три-четыре раза больше. Для многих это важная причина, чтобы поехать.