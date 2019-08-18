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Разумков: рынок земли — спорный вопрос, который может снизить поддержку «Слуги народа»

18.08.2019 22:10
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Разумков: рынок земли — спорный вопрос, который может снизить поддержку «Слуги народа»

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о самых важных вопросах, которые будет решать обновленный парламент. Об этом сообщает ДонПресс.
По его словам, война является важной темой. Но разрешить вооруженный конфликт на востоке Украины в ближайшее время не получится, несмотря на ожидания людей.
По поводу других наиболее важных вопросов Разумков сказал, что сейчас Украине любой сектор является приоритетным. В частности он упомянул рынок земли.
«Рынок земли, конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам в плюс», — сказал Разумков, уточнив, что не будет говорить о конкретных законопроектах «до окончания их анализа и начала слушаний».
На уточняющий вопрос журналиста, будет ли снят запрет на продажу земли, несмотря на заявления популистов, лидер «Слуги народа» сказал:
«Пусть популисты попытаются провести закон о запрете человеку продавать свой мобильный телефон, например».



Теги: Украина, Донбасс, рынок, земля, Слуга народа
 
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