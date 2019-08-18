Сколько Порошенко "поимел" с кредита МФВ: вскрылась правда

18.08.2019 13:05

Пятый украинский президент Петр Порошенко за время своей каденции смог вывести из страны, как минимум, 8 миллиардов долларов.

Об этом заявил советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани по вопросам экономики Сэм Кислин, передает from-ua.

Американский миллиардер родом из Одессы отметил, что согласно известным ему фактам, через ПАО "Центрэнерго" бывшим гарантом Конституции было выведено примерно 700-800 млн долларов, добавив, что всего из Украины Петром Порошенко было "изъято" около восьми миллиардов долларов.

Кислин отметил, что он и другие обманутые инвесторы, расчитывает возвратить эти деньги, однако не в полном объеме.

По его словам, сейчас реально вернуть около 5 миллиардов. Но "долг" отдавать ему будет каждый украинский налогоплательщик, путем возврата из государственного бюджета, заявил миллиардер, выразив надежду, что бывший президент все таки ответит за свои злодеяния деньгами и имуществом, имуществом.