В метро заметили двойника Зеленского

18.08.2019 10:11

В Киевском метрополитене киевляне увидели мужчину, очень похожего на президента Украины Владимира Зеленского.

На снимке видно, что «Зеленский» спит, сидя в вагоне метро. Среди пользователей этот кадр вызвал настоящий ажиотаж. Некоторые начали делать фотоколлажи из серии «ожидание» — «реальность», передает donpress.com.