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"Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле

18.08.2019 19:00
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"Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле

Американская организация "Национальный архив безопасности" обнародовала первый отчет разведки США о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.
Тайное уведомление ассистента по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортона Абрамовица на имя госсекретаря Джорджа Шульца от 2 мая 1986 года было обнародовано на сайте организации, передает from-ua.
Согласно отчету, после катастрофы американская разведка сомневалась, что официальные заявления властей СССР о количестве жертв соответствуют действительности. Тогда утверждалось, будто погибли всего два человека.
"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем ​​могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек", – писал Абрамовиц.
На тот момент в разведке были убеждены, что большинство персонала должны были сразу эвакуировать. А для уменьшения последствий взрыва на ядерном реакторе определенные группы все равно оставались на месте. Однако в действительности после взрыва никакой эвакуации не было. А для реагирования на инцидент привлекали дополнительные ресурсы в лице пожарных.
"Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости от взрыва 4-го энергоблока, либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения", – сказано в документе.



Теги: США, Донбасс, Чернобыль, разведка, погибли
 
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