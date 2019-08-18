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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина намечена на октябрь, - соцсети

18.08.2019 11:52
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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина намечена на октябрь, - соцсети

Встреча президента украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может состоятся уже в первых числах октября.

Об этом сообщают в соцсетях со ссылкой на собственные источники, передает Donbass.live.

"Нам показали внутренний документ, который свидетельствует о начале подготовки нашей стороны к встрече на высшем уровне между Зеленским и Путиным. Срок пока не известен, но говорят, что не раньше первых чисел октября", - пишут в Telegram-каналах.

Официально подтверждения этой информации пока нет. Повестка дня возможной встречи пока также не оглашается.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, встреча, соцсети, Зеленский
 
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