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Житель Запорожья столкнулся с настоящей Черной вдовой: кадры, как смертельно ядовитая самка защищает выводок. ВИДЕО

18.08.2019 09:32
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Житель Запорожья столкнулся с настоящей Черной вдовой: кадры, как смертельно ядовитая самка защищает выводок. ВИДЕО

Паучиха охраняла яйца и рьяно защищала их при малейшем к ним прикосновении. Во время опасности она стала выделять вязкую беловатую жидкость.

Черную вдову обнаружил житель Запорожья во время уборки хлама в частном секторе. Смертельно ядовитый каракурт (он же - Черная вдова - ред.) был на огороде, сообщает "Диалог.UA".

В связи с изменением климата ареал обитания ядовитой Черной вдовы расширяется со стремительной скоростью. Всем, кто найдет такого паука у себя дома или на природе, следует быть очень внимательными: его укус может быть смертельным, поэтому, как советовали автору видео подписчики, пока не наступила беда, паучиху и ее выводок надо сжечь, дабы в этом месте не расплодились опасные особи.



Теги: Донбасс, Запорожье, яд, паук, каракурт, черная вдова, яйца
 
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