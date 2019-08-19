«Не удастся...». У Зеленского сделали важное заявление про войну с Россией

19.08.2019 13:30

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, высказал мнение, что Украине не скоро удастся закончить войну на Донбассе.

Об этом нардеп заявил НВ, передает Hyser.

Экономист и политик, который в 2006—2010 годах был членом Партии регионов, отметил, что украинцы будут хотеть от новых народных депутатов быстрого завершения военных действий на временно оккупированных территориях.

Однако, по его словам, далеко не все зависит от Верховной Рады, поэтому быстро восстановить мир не получится, и украинцы это понимают.

По его словам, этот нелегкий путь вместе должна пройти вся страна.

После такого заявления Разумков должен попросить прощение у Порошенко и его избирателей, считает Павел Нусс сообщает replyua.net.

Будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью одному из СМИ признался, что можно понять народ, который требует прекращение огня на востоке Украины, требует установление мира и прекращение войны, но от воли одного лишь парламента огонь на Донбассе не прекратится. Поэтому всему государству нужно пройти большой путь вместе, чтобы наконец-то достигнуть мира.



Комментируя новость, политический аналитик Павел Нусс отмечает, важно понимать, что это заявление не просто рядовым партийцем «Слуги народа». Это заявление прозвучало от лидера президентской партии «Слуга народа», который является ближайшим соратником Зеленского и потенциальным спикером парламента от пропрезидентской фракции.



Павел Нусс пишет, как ни странно, но именно избиратель Дмитрия Разумкова и компании ориентировался в своём выборе на риторику быстрого завершения войны и снижения тарифов, потому как избирательная кампания Зеленского и «Слуги народа» была построена на тотальной критике оборонного и военно-промышленного комплекса, равно как и внутренней политики Верховного Главнокомандующего ВСУ, президента Порошенко. И теперь, осознавая, что риторика и программы избирательных программ Зеленского и «Слуги народа», мягко говоря, затруднительно реализуемы, лично Разумков, как и президент Зеленский, должны и обязаны публично признать агрессивность антипорошенковской риторики и попросить прощения как у Петра Порошенко и членов его команды, так и у их избирателей.

Источник: https://from-ua.com