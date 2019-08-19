Синоптики рассказали, какая погода будет на День Независимости Украины

19.08.2019 17:00

Синоптики дали прогноз погоды на трехдневный уик-энд в честь Дня независимости Украины.

По словам экспертов, на всей территории Украины 24 августа погода будет теплой и ясной.

Однако возможно незначительное похолодание. Днем температура поднимется в среднем до +25−27 градусов. Ночью температура опустится до 14−16.

Как сообщили синоптики, в столице ожидается теплая погода +24 днем и +14 ночью. На праздник будет солнечная погода с небольшими тучами.

Источник: https://donpress.com