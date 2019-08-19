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Украинцев разочаровали: уже осенью тарифы на газ испугают многих
Осень принесет украинцам неприятный сюрприз. Как отмечают эксперты, уже в сентябре-октябре вырастут цены на газ. Об этом пишет издание «Обозреватель».
То, что цены на голубое топливо для населения станут выше, прогнозирует аналитик Максим Пархоменко.
По мнению Пархоменко, повышения цен на газ в Европе и, как следствие, в Украине ожидать не стоит. Единственное, что может привести к увеличению стоимости газа, так это снижение курса евро по отношению к гривне. Из-за этого голубое топливо может вырасти в цене в среднем на +10%. Поэтому, говорит аналитик, осенью удешевления тарифов на газ не будет. А, наоборот, они немного вырастут.
Сейчас цена на газ привязана к мировым торговым площадкам и зависит от стоимости голубого топлива там. По словам эксперта, цены на газ на площадках продолжают снижаться. К примеру, стоимость одного МВт на площадке TTF составляет 9,48 евро. Для Украины это означает около 283 грн за 100 кубометров газа.
Однако, это чистая стоимость топлива. К этому следует добавить цену на транспортировку и прочие затраты с этим связанные. Как говорит Максим Пархоменко, реальная стоимость газа с доставкой в августе месяце 2019 года в Украине без учета НДС максимально соответствует ценам ближайшего к нам хаба в Чехии. На данный момент она составляет 3600 гон за 1000 кубометров.
Как уже сообщалось ранее команда Владимира Зеленского сразу после президентских выборов, призвала НАК "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая. Пожелания президентской команды были учтены, и цена на топливо для населения была немного снижена.
Более того, в августе месяце 2019 года компания "Нафтогаз" должна еще снизить стоимость газа для населения на 265 гривен за 1000 кубометров.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, газ, тариф, осень
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