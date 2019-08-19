- «За*бали вояки!» В Киеве маршрутчик отказался перевозить ветерана АТО20:47
- Смертельный пожар в Одессе: владелец отеля «Токио Стар» арестован19:28
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Виктор Медведчук: В ВР нужен комитет по вопросам Донбасса, а не создаваемые ныне Комитет «обо всем и ни о чем»17:40
- В «Слуге народа» назвали имена спикера и первого вице-спикера Рады 16:50
- Еще один нардеп от "Блока Петра Порошенко" может оказаться в тюрьме16:27
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии15:45
- Арест за долги: Зеленский взялся за Рината Ахметова14:46
- О чем Макрон и Путин договорились по Донбассу: все главные итоги переговоров13:50
- В Киеве возле метро неизвестный открыл огонь: детали о пострадавших13:11
В Украине расширили список бесплатных медикаментов
МОЗ добавило еще 14 препаратов
Министерство здравоохранения Украины расширило перечень бесплатных лекарств для украинцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) добавило еще 14 препаратов в реестр лекарственных средств, подлежащих возмещению по правительственной программе «Доступные лекарства».
«В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить безвозмездно, увеличилось на 14 позиций», —
говорится в документе.
Таким образом, согласно приказу МОЗ от 15 августа завершено формирование реестра лекарств, покупку которых частично или полностью возмещает правительство. В список включены 254 препарата, из которых 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – для диабета второго типа, 14 – для страдающих бронхиальной астмой. В результате список бесплатных лекарств по государственной программе реимбурсации вырос с 64 до 78 позиций.
Помимо этого, впервые все процессы при формировании реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (возмещения), состоялись в электронном виде.
Теги: Украина, Донбасс, медикаменты, лекарства
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ20:01
- «Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО18:59
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"18:31
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов16:09
- В «Слуге народа» намерены заняться образованием в ОРДЛО15:20
- В Краматорске неизвестный заложил взрывчатку в отеле и угрожает стрельбой по людям15:15
- В Донецке неделю будут отмечать 150-летие города, но под «усиленным патрулем» 15:02
- В Донецке и Макеевке обнаружены трупы14:29
- Безлер объяснил, кто должен «заниматься» Прилепиным 14:04
- «Интенсивная стрельба, мощные прилеты»: дончане сообщают о сильном бое в стороне Песок»13:29
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ20:01
- Смертельный пожар в Одессе: владелец отеля «Токио Стар» арестован19:28
- «Мы хотим независимость»: Пасечник сделал заявление по будущему ОРЛО18:59
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"18:31
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Виктор Медведчук: В ВР нужен комитет по вопросам Донбасса, а не создаваемые ныне Комитет «обо всем и ни о чем»17:40
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- В «Слуге народа» назвали имена спикера и первого вице-спикера Рады 16:50
- Еще один нардеп от "Блока Петра Порошенко" может оказаться в тюрьме16:27
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»17:57
- Какие знаки зодиака попрощаются с неприятностями и больше никогда к ним не вернутся17:15
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех