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Водителей ожидает нововведение при получении прав

19.08.2019 19:48
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Водителей ожидает нововведение при получении прав

Чтобы получить водительские права, украинцам придется пройти медицинское обследование.

В стране сейчас процветает бизнес по продаже медицинских справок. Чтобы предотвратить получение липовой справки, получатель должен будет принести специальный штрих-код, который и станет доказательством того, что медицинское обследование действительно было пройдено.

Если выяснится, что справка все же фальшивая, то наказанию подлежит не только тот, кто ее выдал, но и тот, кто заказал.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, права, водитель
 
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