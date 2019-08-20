Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»

20.08.2019 10:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин назвал условием проведения переговоров в «нормандском формате» имплементацию особого статуса Донбасса и «решение ряда» вопросов с представителями украинской власти.

Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает donpress.

По его мнению, любая встреча должна приводить к конкретным результатам, поэтому нужно добиваться реализации достигнутых ранее договоренностей между сторонами переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Путин подчеркнул:

«Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе — после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить».

Также, российский лидер уточнил, что есть еще ряд других вопросов, по которым нужно прийти к согласию — амнистия членов НВФ.



Теги: Донбасс, Путин, Франция, переговоры, амнистия, статус, ОБСЕ, нормандский формат, НВФ, Макрон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх