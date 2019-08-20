- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза09:38
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше09:18
- В Нафтогазе предложили населению купить вдоволь газа по нынешней цене и жить с ним до весны09:00
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи08:43
- В Польше легально работают почти полмиллиона украинцев08:18
- Цены на картофель на украинском рынке могут пойти вниз уже на следующей неделе08:00
- В Украине расширили СПИСОК банков для получения субсидий наличными07:42
- Раскрыты главные страхи Путина: «Никогда не вернется в…»07:20
- Германия призывает Россию и США сохранить важный ядерный договор07:04
Сто дней Зеленского: восемь причин для разочарования
Сразу скажу, что пока все выглядит не слишком оптимистично. Пускай и без фундаментального разочарования. И даже с остатками надежд.
Но, тем не менее, рутина стала рутиной. А управление государством - это именно скучнейшая рутина, которая бегает за собственным хвостом. И это точно не череда ярких роликов, хайпов, сообщает glavred.
Первое: никто из ключевых и зловещих персонажей вчерашней эпохи не наказан. Абсолютно. Нет, какие-то телодвижения, создающие кое-кому из вчерашних мелкие неудобства, разумеется есть. Но реального прессинга все-таки нет. И скидки на отсутствие полномочий в силовых органах не работают. Никак. Потому что и завтра работать будут точно те же самые силовые органы.
Второе: всё опять решается в тени. Назначения, торги, должности, регионы. Тёрки, обещания, обманы, опять обещания. Никаких реальных публичных обсуждений. Публике предложены абстрактные социальные лифты, а также обиженные истерики оторванных от птичьих кормушек вчерашних звёзд ультра-пропаганды. Но базовый стиль принятия решений совсем не поменялся. Впрочем, медовый месяц новых - это всегда отказ слышать окружающих.
Третье: уже слишком очевидна попытка устроить здесь очередную "монополию власти". Парламент, Кабмин, исполнительная вертикаль по отраслям и регионам. Причины? Банальны. Недоверие. Отсутствие команды (как следствие, ее лучше спешно заполнять своими, пусть они и не профессионалы). Желание быстро укрепиться и окопаться на долгое время. Подобные "монопольные" попытки предпринимались уже не раз. Все они так или иначе приводили в итоге к "большому бегу" авторов).
Четвёртое: эксы, даже самые одиозные и доставучие, никуда не ушли. Они отлично отдохнули, переждали первый шок, подправили нервы у лучших шаманов и опять начинают активно требовать восстановления своих прав на полноценную бюджетную жратву. Темы все те же. Агрессии, правда, ещё больше. Но временные союзы "обиженных и непонятых" постепенно вырисовываются.
Пятое: теневые ПАПы, смотрящие, кураторы - по-прежнему наше все. Кадровые решения - только через них. Включая ключевого распорядителя админ-ресурса, выбившего с этого неформального места Петра Алексеевича.
Шестое: на местах, происходит феерическое перекрашивание и "перебегание" вчерашних столпов вчерашней партии власти в новую партию власти. В горсоветах и облсоветах идут уже открытые драки за право носить ярлык партии Слуга народа и остаться при своих интересах.
Седьмое: опять появилось много новых понтовичков и потенциальных беспредельщиков, которые всерьёз полагают, что поймали бога за бороду.
Восьмое: стратегия и направление движения не обозначены. Но почему-то все больше странных попыток доиграть "ультрапатриотизм" вчерашних... И очень узкая скамейка профессионалов. А на ключевые должности тянут тех, кто последние пять лет терся в воровских приёмных... Дальше-то как?
Теги: Украина, Донбасс, партия, управление, Кабмин, Порошенко, Слуга народа, Зеленский
- Среди главных заданий нового Кабмина стоит восстановление Донбасса
- В Сети появилась полная программа партии Зеленского
- Кличко реанимирует "УДАР" и уходит от Порошенко
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Боевики «Л/ДНР» резко ополчились против российских паспортов14:00
- В ОРДО освободят от оплаты услуг ЖКХ семьи убитых членов НВФ09:01
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки10:30
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза09:38
- Россия запустила в космос робота "Федора"09:30
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше09:18
- В Нафтогазе предложили населению купить вдоволь газа по нынешней цене и жить с ним до весны09:00
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи08:43
- Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера08:30
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья20:21
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ