"Внушает осторожный оптимизм", - Путин удивил внезапным заявлением о ситуации с Донбассом

20.08.2019 07:30

Российский президент Владимир Путин увидел оптимизм в переговорах с новым главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на цитату президента России в российских СМИ, передает dialog.

Заявление Путина прозвучало во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Глава Кремля сделал заявление о переговорах с Зеленским и отметил существование "осторожного оптимизма". "Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой - осторожный - оптимизм", - заявил он. Российский президент отметил, что возможность мирно решить конфликт на Донбассе существует лишь в рамках "нормандского формата". При этом каждая встреча лидеров должна вести к конкретным достижениям. "По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели", - отметил он.