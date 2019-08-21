Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери в зоне ООС

21.08.2019 08:00

На Востоке украинского государства с начала текущих суток, двадцатого августа в районе проведения операции Объединенных сил гибридная армия Путина трижды открывала огонь по позициям украинских защитников.

Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в пресс-центре штаба ООС сообщили, что в результате ВСУ понесли санитарные потери – один боец был ранен.



В сообщении говорится, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В пресс-центре ООС отметили: «В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Талаковки по направлению Пикуза и вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки».



Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки «Север», то вражеские силы совершили обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Пивденного по направлению шахты имени Гагарина. Также в сообщении добавили «С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь».