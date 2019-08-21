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Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров относительно обмена заключенных и задержанных людей. Обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца августа.
Как сообщает российский «Коммерсант», ссылаясь на близкий к переговорам источник, списки на обмен сейчас уточняются. В Украину могут вернуться моряки, захваченные прошлой осенью в Керченском проливе. Кроме моряков, Украине могут передать ряд других лиц, передает УНИАН.
Источник, при этом, не смог ответить, рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного украинского режиссера и драматурга Олега Сенцова.
Собеседник «Коммерсанта» в окружении президента Украины сообщил, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины 11 июля.
Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности подтвердил журналистам и украинский дипломат.
Ранее российский «Интерфакс» сообщил, что пятеро осужденных в России украинцев, которых доставили в московское СИЗО «Лефортово», могут быть выданы украинской стороне для отбывания наказания на родине. Речь может идти о заключенных Балухе, Клыхе, Карпюке, Кольченко и Грибе – московское СИЗО «Лефортово» накануне неожиданно приняло на их имена передачи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, моряки, военнопленный, возвращение
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