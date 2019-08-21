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Расширен перечень банков для получения монетизированной субсидии
Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных на осуществление социальных выплат банков.
Начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию. Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке".
Однако, если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении, - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.
В частности, монетизированную субсидию можно получать через любой из ниже перечисленных банков:
1. АО "Укрэксимбанк"
2. АО "Ощадбанк"
3. ПАО КБ "ПриватБанк"
4. ПАО АБ "Укргазбанк"
5. ПАО "Укрсоцбанк"
6. ПАО "Райффайзен Банк Аваль"
7. ОАО "Кредобанк"
8. ПАО "УкрСиббанк"
9. ПАО "Идея Банк"
10. ПАО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"
11. ОАО "ПИРЕУС БАНК МКБ"
12. ОАО "АЛЬФА-БАНК"
13. ОАО "ОТП Банк"
14. ПАО "Банк Альянс"
15. ПАО АКБ "Львов"
16. ПАО АКБ "Индустриалбанк"
17. ОАО "МТБ БАНК"
18. ПАО АБ "Пивденный"
19. ОАО "Полтава-банк"
20. ОАО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"
21. ОАО "Восточно-украинский БАНК "ГРАНТ"
22. ПАО "МЕГАБАНК"
23. ОАО "СКАЙ БАНК"
24. ПАО "Юнекс Банк"
25. ПАО "Коммерческий Индустриальный Банк"
26. ПАО "Универсал Банк"
27. ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНИПРО"
28. ПАО "АКБ "РАДАБАНК"
29. ПАО "БАНК ВОСТОК"
30. ПАО "Банк инвестиций и сбережений"
31. ПАО "АКБ "КОНКОРД"
32. ОАО "МОТОР-БАНК"
33. ПАО "КБ "Аккордбанк"
34. ОАО "КРИСТАЛБАНК".
В то же время, получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах, будут получать монетизированную субсидию через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.
Отмечается, что тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, банк, субсидия, монетизация
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