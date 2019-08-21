Россия может выдать украинских осужденных Украине

21.08.2019 13:30

Пятеро граждан Украины, осужденных за «преступления» в РФ и доставленные в московский следственный изолятор «Лефортово», могут быть отправлены на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Так, источник отметил:

«В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ».

По словам источника, сейчас обсуждается формат этой процедуры.

В то же время официального подтверждения этой информации нет.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор «Лефортово» в Москве.

Источник: https://donpress.com