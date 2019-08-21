В Украину идет аномальная жара: предупреждение от синоптиков

21.08.2019 20:48

В ближайшие несколько дней в большинстве областей Украины установится аномально жаркая погода. Как сообщает replyua.net, об этом рассказали в Гидрометцентре. Отмечается, что до конца текущей недели температура воздуха будет повышаться в некоторых областях, и тропическая жара прогнозируется на востоке и на юге страны.

21 августа, в среду, синоптики прогнозируют возвращение дождей в западные области. В восточных и южных областях температура повысится до 34 градусов жары. Синоптики отметили, что ситуацию спасает лишь тот факт, что в ночные часы столбик термометра будет падать до отметки 15-20 градусов. В остальных регионах будет чуть прохладнее.

22 августа, в четверг, по всей Украине ожидается малооблачная погода без осадков, при этом на юге и востоке температура повысится ещё на один градус, а на западе, наоборот, похолодает до 23-27 градусов. В пятницу погодная картина не изменится, а вот в субботу жара начнёт немного спадать на востоке, где днём будет около 27-30 градусов. В воскресенье, 24 августа, в Украине прогнозируется ясная и сухая погода. На юге будет до 33 градусов, на западе 24-26, в остальных областях до 30 градусов тепла.